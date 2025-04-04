Обращения жителей Светлограда о нарушении прав заинтересовало Бастрыкина

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому доложить о результатах проверки по обращениям жителей Светлограда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В социальных сетях группа активистов опубликовала видеообращение, где они рассказали о плохом состоянии единственной дороги к их домам на Славяновском проезде.

Жители пожаловались на отсутствие асфальта, уличного освещения и ливневок. Кроме того, ветеран боевых действий и инвалид-колясочник столкнулся в 2019 году с отказом в постановке на очередь для получения жилищного сертификата.

В СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (Халатность).

Николай Аксенов