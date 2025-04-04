На Дону началась противоклещевая обработка сельскохозяйственных животных

В Ростовской области начались весенние акарицидные (противоклещевые) обработки сельскохозяйственных животных. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в погодных условиях Ростовской области пик пробуждения иксодовых клещей приходится на апрель-июнь. Учитывая устойчивые положительные температуры окружающей среды в этом году, первичную обработку скота специалисты донской госветслужбы планируют завершить уже к 15 апреля. C учетом срока действия препaратов процедуру будут повтoрять. Выпaс сельскохозяйственных животных, не прошедших противоклещевую обработку, запрещен.

Отмечается, что противоклещевые мероприятия проводятся дважды в год.

В 2024 году специалисты государственной ветеринарной службы Ростовской области провели более 3,1 млн акарицидных обработок животных, в том числе более 1 млн 578 тыс. голов крупного рогатого скота, около 1 млн 129 тыс. мелкого рогатого скота, более 397 тыс. свиней и порядка 10 тыс. лошадей.

Сергей Иванов