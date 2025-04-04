Кевин де Брёйне покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона

Бельгийский полузащитник Кевин де Брёйне покинет клуб «Манчестер Сити» по окончании сезона-2024/2025. Об этом футболист объявил в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Powell / Reuters Фото: Peter Powell / Reuters

«Это будут мои последние месяцы в качестве игрока "Манчестер Сити"... Каждая история заканчивается, но это определенно была лучшая глава. Давайте насладимся последними моментами вместе!» — написал де Брёйне.

Кевину де Брёйне 33 года. Он представляет «Манчестер Сити» с 2015 года. В составе клуба стал победителем Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023. Также бельгиец является шестикратным чемпионом Англии и пятикратным обладателем Кубка Кубка Английской футбольной лиги. Дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Признан лучшим игроком сезона-2019/2020 английской Премьер-лиги. В активе де Брёйне 106 голов и 174 результативные передачи в 413 матчах за «Манчестер Сити».

Таисия Орлова