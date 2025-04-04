В Тольятти фигуранту убийства на кладбище Денису Гераськину отказали в УДО

Комсомольский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного, отбывающего 20-летний срок за убийство в ИК № 16, сообщили сегодня в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2008 году мужчина со своим подельником обманным путем привезли малознакомого односельчанина на кладбище одного из сел Ставропольского района. Они нанесли земляку множественные удары баллонным ключом, ножом и деревянным бруском, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Затем злоумышленники похитили у жертвы деньги и мобильный телефон.

Как пояснили в прокуратуре, прокурор возражал против УДО, поскольку за период отбывания наказания мужчина многократно нарушал режимные требования, за что привлекался к дисциплинарной ответственности.

В итоге суд поддержал позицию прокурора.

Речь идет о Денисе Гераськине, так как, согласно находящейся в открытом доступе информации, именно он был осужден за убийство на кладбище села Узюково на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его подельнику Денису Чугунову суд назначил 20,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Алексей Алексеев