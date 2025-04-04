Песков: у России нет торговых отношений с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что торговые отношения между РФ и США фактически отсутствуют. Так представитель Кремля прокомментировал введенные Вашингтоном высокие пошлины на импорт из 185 стран мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Песков отметил, что российская сторона видит эмоциональную реакцию мировой экономики на решение Трампа. «При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики»,— сказал представитель Кремля. Он отметил, что благодаря «филигранным действиям» правительства и президента РФ, экономика России сейчас развивается успешно.

3 апреля президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины на импорт из 185 стран. После этого президент пообещал своим согражданам наступление «золотого века» и конец «десятилетий грабежа». 9 апреля также вступят в силу повышенные тарифы — до 50%, для стран, «применявших в торговле с США несимметричные торговые ограничения».

В Белом доме отсутствие России в списке объяснили тем, что существующие санкции против Москвы сводят к минимуму торговлю с РФ и не требуют введения дополнительных ограничений.

В отношении каких стран вводятся пошлины — в инфографике «Ъ».