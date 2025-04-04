В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Днем 6 апреля, а также в течение суток 7 и 8 апреля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра, который потом перейдет в северо-западный. Порывы достигнут 15–20 м/с, местами до 25 м/с. Возможны дожди в южных, центральных и восточных районах, а также мокрый снег в горах.

8 и 9 апреля температура воздуха опустится до +1...+6 градусов тепла. В степных и предгорных районах ожидаются заморозки до -2 градусов.

Алина Зорина