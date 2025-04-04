На майские праздники СвЖД назначила дополнительные поезда в Москву

В период майских праздников на Свердловской железной дороге (СвЖД) назначены дополнительные поезда дальнего следования в Москву, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Составы формирования Уральского филиала АО «ФПК» будут курсировать по наиболее популярным маршрутам, связывающим центры регионов с Москвой. Поезда будут прибывать и отправляться с Ярославского вокзала Москвы.

Назначены дополнительные рейсы поездов:

№239 Екатеринбург – Москва (отправление из Екатеринбурга 3 и 9 мая);

№240 Москва – Екатеринбург (отправление из Москвы 30 апреля и 6 мая);

№229 Пермь – Москва (отправление из Перми 29 апреля и 5 мая);

№230 Москва – Пермь (отправление из Москвы 4 и 10 мая).

Дополнительные поезда будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, багажные купе и услуга перевозки домашних животных.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в марте с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем в марте 2024 года.

Полина Щуцкая