На майские праздники СвЖД назначила дополнительные поезда в Москву
В период майских праздников на Свердловской железной дороге (СвЖД) назначены дополнительные поезда дальнего следования в Москву, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Составы формирования Уральского филиала АО «ФПК» будут курсировать по наиболее популярным маршрутам, связывающим центры регионов с Москвой. Поезда будут прибывать и отправляться с Ярославского вокзала Москвы.
Назначены дополнительные рейсы поездов:
- №239 Екатеринбург – Москва (отправление из Екатеринбурга 3 и 9 мая);
- №240 Москва – Екатеринбург (отправление из Москвы 30 апреля и 6 мая);
- №229 Пермь – Москва (отправление из Перми 29 апреля и 5 мая);
- №230 Москва – Пермь (отправление из Москвы 4 и 10 мая).
Дополнительные поезда будут сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В составах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, багажные купе и услуга перевозки домашних животных.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что в марте с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем в марте 2024 года.