Пассажирские перевозки на СвЖД выросли на 2,1% в марте

В марте с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 2,1% больше, чем в марте 2024 года, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пассажирооборот на СвЖД в марте вырос на 1,7% и составил 683,8 млн пасс-км. Среди них:

в пригородном сообщении отправлено 1,9 млн пассажиров (+1,4%);

в дальнем следовании – 0,7 млн (+4,1%).

За первый квартал 2025 года пассажирооборот составил 2 млрд пасс-км, что на 0,5% больше января-марта 2024 года. Со станций СвЖД отправлено 7,3 млн пассажиров (+1,3% к первому кварталу 2024 года). Среди них:

в пригородных поездах – 5,3 млн пассажиров (+1,3%);

в поездах дальнего следования – 2 млн (+1,4%).

На сети ОАО «РЖД» в марте перевезено 102,6 млн пассажиров (+0,9% к марту 2024 года), пассажирооборот составил 9,7 млрд пасс.-км (+0,4%).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с января по март с вокзалов и станций СвЖД было отправлено 4,7 млн пассажиров, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая