Финалистов конкурса на пост главы Кургана объявят 9 апреля

В Кургане состоялся второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города. Решение комиссии по кандидатам, преодолевшим собеседование, будет озвучено 9 апреля, сообщил председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора Курганской области Андрей Алексеев в своем telegram-канале.

Восемь претендентов на пост мэра представили программы и ответили на вопросы комиссии. «На этом этапе мы оцениваем не только сами идеи, но и умение кандидатов их аргументированно защищать, видеть текущие вызовы и предлагать конкретные, проработанные и главное реальные меры для их решения. По итогам защиты программы и ответов на вопросы комиссия выставляет баллы, которые затем суммируются»,— сообщил господин Алексеев. Он отметил, что такой подход «помогает создать объективную картину и выявить наиболее достойных участников», допущенных до голосования депутатов городской думы.

Всего участниками конкурса стали девять человек. По данным Ura.ru, это бывший депутат гордумы Яков Сидоров, временно исполняющий полномочия мэра Антон Науменко, действующий депутат Антон Рудаков, студент Егор ситников, юрист Павел Котюсов, пенсионер Олег Смирнов, бывший сотрудник ГИБДД Николай Кондратьев, активист Виктор Князев, экс-мэр города Арамиль Владимир Герасименко. Накануне собеседования Егор Ситников снял свою кандидатуру.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», должность главы Кургана остается вакантной с января 2024 года, после отставки Елены Ситниковой. В прошлом году конкурс на пост мэра проходил дважды, но оба раза был признан несостоявшимся из-за отказа кандидатов перед голосованием депутатов. Сейчас на финишную прямую вышел конкурс, объявленный в декабре 2024 года.