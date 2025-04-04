На Северном Кавказе снижение выдачи кредитов год к году составило 20,4%

В январе текущего года физическим и юридическим лицам-резидентам в Северо-Кавказском федеральном округе было выдано кредитов на 66,3 млрд руб. Это на 20,4% меньше, чем в январе 2024 года (83,3 млрд руб.), сообщили «Ъ-Кавказ» в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом, как сообщают в пресс-службе регулятора, кредитный портфель физических и юридических лиц в СКФО продолжает расти. Так, на 1 февраля 2025 года он составил 1,7 трлн руб., увеличившись по сравнению с февралем 2024 года на 7,3%. Розничный кредитный портфель физлиц на 1 февраля 2025 года в округе составил 1 трлн руб., увеличившись к аналогичной дате прошлого года на 6,5%, ипотечный портфель — 520,2 млрд руб. (+4,5%), портфель потребкредитов — 577,8 млрд руб. (+ 8,7%).

В то же время растет в СКФО и объем привлеченных банками средств граждан. Так, по данным Южного ГУ ЦБ РФ, на 1 февраля этого года кредитными организациями на Северном Кавказе от физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) было привлечено 860 млрд руб. Рост портфеля привлеченных средств год к году составил 18,8%.

Для сравнения: в Южном федеральном округе по итогам первого месяца текущего года также наблюдается снижение объема выданных кредитов в сравнении с началом 2024-го. В целом по Югу России за январь 2025 года было выдано 346,4 млрд руб. кредитов, что на 27,61% меньше, чем в январе прошлого года. Чуть меньше половины всех выданных кредитов в ЮФО (156,4 млрд руб.) получили заемщики Краснодарского края. Снижение выдачи кредитов на Кубани по сравнению с январем 2024 года — на 34,07% (в январе прошлого года — 236,8 млрд руб.). В Адыгее за январь текущего года физическим и юридическим лицам выдали кредиты на 6,3 млрд руб., что на 20,4% меньше, чем в январе 2024-го.

Замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев отмечает, что в начале текущего года экономическая активность в ЮФО и СКФО немного замедлилась по сравнению с концом прошлого года. Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят, по словам эксперта, о том, что экономика скорее идет на мягкую посадку, без резких колебаний. «По прогнозу Банка России, рост ВВП в этом году составит 1-2%, в следующем — 0,5-1,5%»,— прокомментировал господин Гостев.

В целом, отмечает замглавы Южного ГУ ЦБ РФ, банковский сектор на сегодняшний день сохраняет устойчивость и потенциал кредитования экономики. «По прогнозу Банка России, в текущем году в стране кредитный портфель вырастет на 6-11%. Корпоративное кредитование увеличится на 8-13%, розничное — на 1-6%, в том числе, ипотека — на 3-8%»,— резюмировал Александр Гостев.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что выдача потребительских кредитов в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в четвертом квартале 2024 сократилась на 18% года по сравнению с третьим кварталом.

Дмитрий Михеенко