В конце 2024 года выдача потребкредитов на юге России упала на 18%

Выдача потребительских кредитов в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в четвертом квартале 2024 сократилась на 18% года по сравнению с третьим кварталом. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Банка России.

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Темпы снижения в южных регионах превышают общероссийский показатель, который составил 13,6% за аналогичный период. В начале 2025 года негативная тенденция усилилась: годовой прирост кредитных обязательств по итогам января замедлился до 7,3%, хотя годом ранее этот показатель достигал 20,3%. В целом по России замедление составило с 16,4% до 2,7%.

«Такая динамика в том числе связана с ужесточением макропруденциальной политики. В частности, кредитные организации стали более строго подходить к оценке потенциальных клиентов после снижения лимитов на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой»,— сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

На изменение кредитной политики банков повлияло повышение надбавок практически по всем необеспеченным ссудам, а также новые меры регулирования в сегменте кредитных карт и автокредитования. В результате финансовые организации ужесточили требования к заемщикам и сократили количество одобренных заявок.

По оценкам банков, в первом полугодии 2025 года условия по кредитам продолжат ужесточаться, но в меньшей степени, чем в октябре-декабре прошлого года.

Николай Аксенов