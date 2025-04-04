Триста электронных стетоскопов «СберЗдоровье» поступят в поликлиники Удмуртии

В рамках встречи Сбер передал региону 300 «умных» электронных стетоскопов «СберЗдоровье» для оснащения детских поликлиник. Электронный стетоскоп представляет собой компактный переносной гаджет, с помощью которого можно сделать аудиозапись дыхания и сердечных тонов для передачи врачу в мобильном приложении в рамках дистанционного мониторинга. Удаленная консультация с использованием электронного стетоскопа предоставляет пациентам возможность, не выходя из дома, в удобное для себя время и без лишних поездок быстро получить помощь и рекомендации при острых состояниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы рады возможности внести вклад в развитие здравоохранения. Переданные цифровые стетоскопы и наши новые продукты позволят существенно повысить эффективность работы медицинских учреждений и улучшить качество медицинской помощи населению»,— сказал управляющий удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.

Министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин добавил:«Мы активно сотрудничаем со Сбером по внедрению инновационных технологий и искусственного интеллекта в здравоохранение Удмуртии. Электронный стетоскоп поможет нашим педиатрам сократить время на диагностику заболеваний сердца и органов дыхания ребенка».

«Телемедицинские технологии и умные устройства способствуют снижению нагрузки на первичное звено здравоохранения и минимизируют распространение вирусных инфекций благодаря сокращению количества контактов в лечебно-профилактических учреждениях. Это особенно важно, когда у человека и без того плохое самочувствие, и ему нужно беречь свои силы»,— отметид Александр Андреев, директор по развитию медицинской компании «СберЗдоровье».

В рамках встречи участники обсуждали текущие проекты и перспективы развития дистанционного мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который уже третий год успешно реализуется в Удмуртии и показывает внушительные результаты: на данный момент уже нормализовано состояние у 75,3% наблюдаемых. Особое внимание было уделено новым направлениям — мониторинг состояния пациентов с сахарным диабетом и детей с заболеваниями органов слуха с помощью умных камер здоровья.

Компания «СберМедИИ» продемонстрировала команде здравоохранения региона возможности мультимодального медицинского ассистента на базе технологий дистанционной фотоплетизмографии, компьютерного зрения и машинного обучения GigaDoc. Комплекс за несколько секунд анализирует видеоизображение лица и определяет 9 ключевых медицинских параметров здоровья.

Участникам совещания также представили расширенную комплектацию аппаратно-программного комплекса «Цифровой ФАП», в который помимо электрокардиографа, тонометра, анализатора крови и мочи могут входить еще и портативный УЗИ-аппарат, электронный стетоскоп и умная камера здоровья. В регион будет передано десять комплексов «Цифровой ФАП» с дополнительным оборудованием. Оборудование будет направлено в крупные сельские больницы для проведения выездных диспансеризаций населения республики.

Также были намечены дальнейшие шаги по реализации совместных проектов в области здравоохранения Удмуртии.