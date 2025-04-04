До конца 2026 года в Пятигорске построят новый водовод стоимостью 61 млн рублей

В Пятигорске для улучшения водоснабжения микрорайона Молодежный до конца 2026 года построят водовод и разводящие сети протяженностью 7,7 км. Стоимость проекта составляет 61,3 млн руб., сообщает пресс-служба правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Проектная документация по сооружению водовода получила положительное заключение госэкспертизы.

Объект будет возведен в рамках программы развития систем водоснабжения и водоотведения Кавказских Минеральных Вод.

Николай Аксенов