Жительнице Ягула вменяют одобрение захвата заложников в ИК-19 под Волгоградом

36-летнюю жительницу Ягула отправили под домашний арест по обвинению в одобрении захвата заложников в ИК-19 под Волгоградом, где погибли четыре сотрудника ФСИН, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии (ОПС УР). Ей предъявлено обвинение в публичных призывах к терроризму и его оправдании в интернете (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что в августе 2024-го фигурантка разместила в Telegram комментарий, где положительно оценила насилие заключенных над сотрудниками исправительной колонии. «В частности захват заложников, а также комментарий, содержащий призыв к осуществлению экстремистской деятельности»,— уточняют в ОПС УР.

Обвиняемая и ее защитник не согласились с ходатайством следователя и просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако Первомайский райсуд Ижевска отправил фигурантку под домашний арест на два месяца, до 1 июня 2025-го.

Напомним, захват заложников в ИК-19 в Волгоградской области произошел 23 августа 2024-го. Четверо заключенных были нейтрализованы снайперами Росгвардии в ходе штурма колонии. Были возбуждены уголовные дела за захват заложников и дезорганизацию работы колонии (ч. 4 ст. 206, ч. 3 ст. 321 УК). Четыре сотрудника ФСИН погибли.