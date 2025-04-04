Кисловодск и Пятигорск вошли в ТОП-10 направлений для отдыха с детьми в апреле

Два города в Ставропольском крае — Кисловодск и Пятигорск — вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для отдыха семей с детьми в апреле этого года. Данные публикует сервис «Твил.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По количеству бронирований Кисловодск находится на четвертом месте после Санкт-Петербурга (13% всех бронирований с детьми), Сочи (10%) и Москвы (8%). Пятигорск замыкает ТОП-10. В Кисловодск семьи с детьми планируют поездку в среднем на шесть суток, в Пятигорск — на пять ночей. Средняя стоимость суток размещения в Кисловодске — 4970 руб., в Пятигорске — 4394 руб.

В Санкт-Петербурге семьи с детьми бронируют отели в среднем на четыре ночи, где средняя стоимость номера составляет 4548 руб. В Сочи — на пять ночей (4327 руб.), в Москву — на три ночи (5698 руб.). Также в десятке самых популярных направлений для отдыха с детьми: Казань — три ночи (5100 руб.), Краснодар — две ночи (4188 руб.), Ялта — пять ночей (4285 руб.), Нижний Новгород — три ночи (5628 руб.) и Калининград — пять ночей (3910 руб.).

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Ставропольском крае за первые три месяца 2025 года отдохнули 445 тыс. человек, что на 1% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Стоимость проживания в санаториях Кавминвод составляет от 3 до 16 тыс. руб. за сутки, включая питание, лечебные процедуры и пользование инфраструктурой. До конца 2025 года регион планирует принять до 9,8 млн гостей (в 2024 году — 9,1 млн туристов).

Василий Хитрых