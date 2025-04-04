Турпоток на Ставрополье за начало 2025 сохранился на уровне прошлого года

В Ставропольском крае за первые три месяца 2025 года отдохнули 445 тыс. человек, что соответствует уровню аналогичного периода 2024 года с приростом в 1%. Об этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По данным Росстата, наибольшей популярностью у туристов пользуются Кисловодск и Пятигорск, лидирующие по количеству бронирований. Стоимость проживания в санаториях Кавказских Минеральных Вод составляет от 3 до 16 тыс. руб. за сутки, включая питание, лечебные процедуры и пользование инфраструктурой. В некоторых учреждениях действуют скидки для гостей.

Согласно прогнозам ведомства, до конца 2025 года количество туристов в регионе достигнет 9,8 млн человек, что на 7,7% превысит показатели 2024 года, когда край посетили 9,1 млн гостей.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Пятигорск возглавил рейтинг городов с недорогим жильем для туристов в апреле 2025 года, где стоимость аренды для отдыхающих составила 3,4 тыс. руб. за сутки.

Николай Аксенов