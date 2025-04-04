Свердловский избирком обучает членов комиссий для проведения выборов губернатора
Свердловский областной избирком проводит обучение членов избирательных комиссий в рамках подготовки к единому дню голосования и досрочным выборам губернатора Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По данным избиркома, подготовительная работа будет завершена в период с 5 по 15 июня. В эти сроки будет назначена дата досрочных выборов губернатора Свердловской области.
В организации выборов будут задействованы около 26 тыс. членов избирательных комиссий, которые постоянно проходят обучение. 4 апреля в УрФУ состоялось очное обучение для председателей 81 территориальной избирательной комиссии.
В феврале-марте была проведена общероссийская тренировка по использованию новых сервисов портала «Госуслуги» для организаторов выборов, в которой обучились более 7,5 тыс. человек. Завершено обучение работе с новой версией комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 2.0.
«К 14 мая завершится еще одна общероссийская тренировка, цель которой — подтвердить техническую готовность автоматизированной системы к единому дню голосования»,— сообщили в Свердловском избиркоме.
Помимо технических аспектов, членов избирательных комиссий обучают корректному общению с избирателями и стрессоустойчивости.
Напомним, досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь — они пройдут в Единый день голосования.