Свердловский избирком обучает членов комиссий для проведения выборов губернатора

Свердловский областной избирком проводит обучение членов избирательных комиссий в рамках подготовки к единому дню голосования и досрочным выборам губернатора Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным избиркома, подготовительная работа будет завершена в период с 5 по 15 июня. В эти сроки будет назначена дата досрочных выборов губернатора Свердловской области.

В организации выборов будут задействованы около 26 тыс. членов избирательных комиссий, которые постоянно проходят обучение. 4 апреля в УрФУ состоялось очное обучение для председателей 81 территориальной избирательной комиссии.

В феврале-марте была проведена общероссийская тренировка по использованию новых сервисов портала «Госуслуги» для организаторов выборов, в которой обучились более 7,5 тыс. человек. Завершено обучение работе с новой версией комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» 2.0.

«К 14 мая завершится еще одна общероссийская тренировка, цель которой — подтвердить техническую готовность автоматизированной системы к единому дню голосования»,— сообщили в Свердловском избиркоме.

Помимо технических аспектов, членов избирательных комиссий обучают корректному общению с избирателями и стрессоустойчивости.

Напомним, досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь — они пройдут в Единый день голосования.

Полина Щуцкая