К вагону прицепили салон

Из Москвы в Санкт-Петербург в персональном салон-вагоне: гостиничный номер в поезде можно будет забронировать уже в апреле. В нем обустроена спальня с душевой, гостиная и столовая зоны. Разместиться в вагоне смогут двое взрослых и ребенок до 10 лет. Стоимость поездки начинается от 300 тыс. руб. в одну сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гранд Экспресс Фото: Гранд Экспресс

Первоклассный сервис будет востребован пассажирами, которые ценят приватность, считает управляющий партнер сервисной компании «Консьерж» Кирилл Левадный: «Между Москвой и Петербургом давно функционирует "Гранд Экспресс", в котором есть первый вагон, в нем всего лишь четыре купе. Там есть и полноценный душ, и собственный санузел. Он пользуется стабильным спросом. Есть категория клиентов, которые любят ездить по ночам, и необязательно они выбирают "Сапсан". Поэтому я считаю, что в целом это интересная история, которая может быть востребована. Полагаю, что такой вагон будет один, его припишут к какому-то регулярному составу, например, к "Красной стреле". Но однозначно есть категория клиентов, которые не любят и летать, и путешествовать на "Сапсане". Все-таки в последнем максимум, что вы можете получить, это капсула, которая находится в первом вагоне, на пять-шесть мест. Но она одна единственная. После нее только менее комфортный первый класс».

Раньше отдельный вагон был доступен только по спецзаказу. Такой сервис на регулярных рейсах заинтересует и туристов, уверен представитель сервиса «Яндекс Путешествия» Артур Большаков: «Предложение за 300 тыс. руб. не выглядит каким-то совсем невыполнимым. Есть и билеты на поезд, и номера в гостиницах, которые обходятся дороже. Так что, скорее всего, каких-то состоятельных жителей Москвы и Санкт-Петербурга такой вариант может заинтересовать. Если, например, речь про какого-то делового путешественника, который направляется из ближневосточного региона или стран Азии на форум в Северную столицу, то в целом это может стать некой изюминкой его поездки. Но, думаю, это все-таки больше на туристов направлено».

По словам туроператоров, спрос на железнодорожные туры растет по мере увеличения количества круизных маршрутов. Есть и короткие однодневные и протяженные поездки. Основной запрос путешественников — насыщенная программа по пути следования, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «Что касается обычных железнодорожных круизов, то они чрезвычайно востребованы последние несколько лет. Этим занимается "РЖД Тур", дочерняя компания РЖД. У них около 50 маршрутов. Из них очень популярны многодневные поездки на Северный Кавказ, в Карелию. И там есть логика этого маршрута. Когда вы едете, скажем, по Северному Кавказу, то из Москвы приезжаете в Кисловодск на поезде. Потом днем проходит экскурсия, а вечером вы возвращаетесь на борт этого круизного железнодорожного состава, и вас ожидает ночной переезд».

Персональный вагон-салон будет включаться в состав по пятницам и воскресеньям. Время в пути — 8,5 часов.

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Юлия Савина