На Дону возбудили дело в отношении организаторов подпольного табачного бизнеса

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье об организации преступного сообщества в отношении группы лиц, занимавшихся нелегальным производством и распространением табачных изделий с фальшивыми акцизными марками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФСБ России по Ростовской области Фото: УФСБ России по Ростовской области

В отношении двух организаторов преступного сообщества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Один из них объявлен в федеральный и международный розыск. Пятеро задержанных участников группы и неустановленные лица обвиняются по части 2 той же статьи.

Ранее фигурантам были предъявлены обвинения по статьям об изготовлении и сбыте поддельных акцизных марок, а также о производстве и сбыте немаркированной продукции.

В мае 2025 года сотрудники ФСБ в ходе обысков на производственных и складских объектах изъяли 2,19 млн пачек контрафактных сигарет различных наименований общей рыночной стоимостью свыше 343 млн руб. Также были обнаружены более 450 тыс. поддельных акцизных марок и шесть производственных линий для изготовления и упаковки табачных изделий, оцениваемых примерно в 500 млн руб.

Мощности нелегального производства позволяли преступной группе поставлять фальсифицированную продукцию в десятки регионов страны, включая крупнейшие оптовые рынки Москвы.

Тат Гаспарян