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Организованная табачная группа

В Ростовской области раскрыта схема производства поддельных сигарет

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области задержали участников организованной группы, занимавшейся производством поддельных сигарет. Нелегальный табак продавали в 55 киосках по всему региону. Со складов изъяты сотни тысяч пачек общей стоимостью более чем 30 млн руб. В ведомстве отмечают, что этот случай – не единичный: в 2024 году в регионе было закрыто несколько производственных линий, выпускавших контрафакт.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФСБ России по Ростовской области пресекла продажу крупных партий немаркированных сигарет. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе ведомства. Табак нелегально продавали в Волгодонске, Цимлянске, Константиновске, Морозовске, а также в ряде мелких населенных пунктов. Оперативники установили 14 индивидуальных предпринимателей, занимавшихся продажей контрафакта. Со складов изъято более 200 тыс. пачек поддельных сигарет на общую сумму свыше 30 млн руб.

Эта группа – не единственная, действующая на территории региона. «В одном из случаев члены этнической преступной группы как минимум с 2019 года производили контрафактные табачные изделия различных наименований и сбывали их в Ростовской области и других регионах России. В том числе на крупнейших оптовых рынках Москвы», - отметил источник «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах. Организатором этой группы следствие считает Арсена Меликяна. Он объявлен в федеральный и международный розыск. По данным оперативников, сейчас Арсен Меликян проживает в США. Шестеро участников преступной группы содержатся под стражей.

Всего в 2024 году оперативники раскрыли деятельность пяти межрегиональных организованных преступных групп, в том числе этнических, причастных к производству контрафакта и его сбыту в ЮФО, Москве и Подмосковье. У таких групп было изъято более 4 млн пачек сигарет, общая стоимость которых превышает 700 млн руб. Закрыто семь подпольных производств контрафакта.

«На преступно добытые деньги лидеры и члены ОПГ приобретают дорогостоящие иномарки – Lamborghini, Maybach, Mercedes. Также установлено более 45 объектов недвижимости в России и за ее пределами, в том числе в ОАЭ, купленных на доходы от производства нелегального табака», – сообщил источник.

По различным оценкам, около 50% табачных изделий, реализуемых в Ростовской области, имеют нелегальное происхождение.

«Незаконный оборот (табака) является одной из основных угроз экономической безопасности на федеральном и региональном уровнях. Только в Ростовской области ежегодный объем недополученных отчислений в виде акциза и налога на добавленную стоимость составляет не менее 1,5 млрд руб. Прибыль от преступных схем на табачном рынке – значимый источник поступления денег в «теневой» сектор экономики», – отметил собеседник «Ъ-Ростов».

Сейчас Следственная часть главного следственного управления МВД России по Ростовской области расследует несколько уголовных дел по ч.6 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» (до шести лет колонии).

Кроме того, в регионе расследуются дела об изготовлении поддельных акцизных марок (ч. 6 ст. 327.1 УК РФ, до 12 лет колонии), о легализации денежных средств (ст.174.1 УК РФ), незаконном использовании средств индивидуализации товаров (ст.180 УК РФ) и об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Кристина Федичкина

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