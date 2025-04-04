МВД: предприниматель из Новороссийска подделал документы для получения субсидии

Житель Новороссийска под предлогом возмещения затрат на уход за многолетними насаждениями по подложным документам получил из бюджета более 4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении 35-летнего руководителя аграрного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как установили следователи СУ УМВД России по Новороссийску, обвиняемый предоставил в уполномоченный орган документы с недостоверными данными для получения субсидии. Денежные средства на поддержку и развитие сельскохозяйственной деятельности были переведены на счет организации в сумме свыше 4 млн руб.

Как уточнили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, дело передано в суд. За незаконное получение субсидии руководителю организации с многолетними насаждениями грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Алена Воробьева