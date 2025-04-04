Опоры моста через реку Мешу на трассе Казань — Оренбург отремонтируют к ноябрю

Ремонтные работы на мосту через реку Мешу, который реконструируется в рамках обновления участка с 20 по 43 км автодороги Р-239 Казань — Оренбург, завершены на 70%. Проект включает строительство обхода села Сокуры. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

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В настоящее время ведутся работы по устройству восьми опор, ригелей и подферменников из монолитного железобетона. Общий объем бетонных работ составляет 352 кубометра, из которых уже выполнено 74. После набора бетоном необходимой прочности начнется установка 49 железобетонных балок длиной по 24 метра для пролетного строения.

Затем специалисты произведут омоноличивание балок, выполнят укладку выравнивающего слоя из бетона, обустроят деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. Также запланированы окраска опор и пролетного строения.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения на мосту установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют линии электроосвещения и нанесут дорожную разметку. В рамках экологических мероприятий устроят очистные сооружения», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Завершение работ запланировано на ноябрь 2025 года.

Реконструкция повысит категорию дороги с III до IБ и обеспечит безопасный проезд благодаря строительству 6 км транспортного обхода села Сокуры. Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы населенного пункта.

Артём Дергунов