Песков: закон о статусе ветерана для военнослужащих приграничья коснется многих

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что закон о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих, участвующих в боях в Курской области, учитывает «все нюансы». Он назвал закон «чрезвычайно важным» и отметил, что в Кремле его принятием «удовлетворены».

«Там учтены все нюансы, связанные с ситуацией вокруг Курской области. Это касается многих людей, которые героически несут службу, борются за освобождение наших земель»,— сказал пресс-секретарь во время конфколла с журналистами.

Госдума приняла закон во втором и третьем чтениях вчера, 3 апреля. Поправки к закону «О ветеранах» закрепляют соответствующий статус для военнослужащих, которые выполняли задачи по «отражению вооруженного вторжения» и во время «вооруженной провокации» на границе и в других регионах России. Помимо военнослужащих, ветеранами боевых действий будут признаны сотрудники МВД, Следственного комитета, Росгвардии, Генеральной прокуратуры и других силовых ведомств.

Об инициативе — в материале «Ъ» «Военкоры не вписались в закон».

Полина Мотызлевская