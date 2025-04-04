Замглавы миграционного отдела полиции осудят за организацию незаконной миграции

Куйбышевский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении замначальника отдела трудовой миграции УВМ региона и четырех его сообщников. Всем фигурантам дела вменяется в вину организация незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и дача взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, обвиняемые действовали с января 2021-го по январь 2024 года. В состав преступной группы входили замначальника одного из отделов управления по вопросам миграции ГУ МВД Иркутской области, ее подчиненная, руководитель одного из территориальных отделов по вопросам миграции, а также двое местных жителей. За три года фигуранты дела легализовал 63 иностранца. Они помогали получить им патент, предоставляющий право на временную трудовую деятельность и пребывания в РФ.

Общая сумма подношений превысила 300 тыс. руб.

Александра Стрелкова