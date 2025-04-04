Площадь в белгородской Короче благоустроит местная компания за 138 млн рублей

Контракт на благоустройство городской площади и прилегающей территории в городе Короча Белгородской области получило местное ООО «Городское благоустройство». В ходе открытого конкурса компания снизила начальную цену с 154,4 млн до 138,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Предложения на конкурс выдвинули пять компаний. Остальные участники, чьи имена не раскрываются, предлагали за свои услуги от 153,4 млн до 128,2 млн руб. Один из участников — местное ООО «СБК-Групп» Сергея Бузуна — обратился в региональное УФАС с жалобой на оценку его заявки на конкурс. Однако ведомство решило оставить жалобу без рассмотрения.

Победитель торгов должен будет до 1 сентября этого года обновить дорожки и тротуары, установить скамейки, шезлонги, арт-объекты, подпорную стенку «Тайм-лайн», карусели, качели, велопарковку, провести вертикальную планировку, установить освещение и подсветку, а также систему видеонаблюдения.

По данным Kartoteka.ru ООО «Городское благоустройство» зарегистрировано в Белгородской области в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал —15 тыс. руб. Директор и единственный владелец — Ирина Федюнина. Выручка в 2023 году составила 11,3 млн руб., чистая прибыль — 66 тыс. руб.

Ульяна Ларионова