На благоустройство площади в белгородской Короче выделили 154 млн рублей

Муниципальное учреждение Белгородской области «Управление капитального строительства администрации Корочанского района» объявило конкурс по благоустройству городской площади и прилегающей территории в городе Короча. Начальная цена контракта составляет 154,4 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Источник финансирования — муниципальный бюджет.

Подрядчику предстоит устроить наружные системы водоснабжения и водоотведения, освещения, видеонаблюдения, внутреннюю систему автополива, тротуарную плитку и бортовые камни. Также необходимо установить следующие малые архитектурные формы: арт-объекты «Яблоки» и «Крепость», подпорную стенку «Тайм-лайн», карусели, качели, скамейки, велопарковку.

Выполнить работы требуется до 1 сентября 2025 года. Гарантия на них составит пять лет.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 17 марта, итоги планируют подвести 20 марта. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение участников (значимость критерия — 60%), во вторую — их квалификация (40%).

В конце февраля «Белдорстрой» Николая и Владимира Степашовых получил подряд на благоустройство площади в Новом Осколе за 56,4 млн руб.

Алина Морозова