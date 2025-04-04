ФСБ показала видео задержания военнослужащего РФ, планировавшего теракт

ФСБ России обнародовала видео задержания российского военного. Он хотел совершить самоподрыв возле общежития курсантов в Подмосковье. Его поймали у тайника со взрывчаткой. На видео запечатлен фрагмент погони и задержания военнослужащего.

Уточняется, что он вступил в контакт с запрещенной в РФ террористической организацией. По факту возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК) и незаконном хранении взрывчатки (ст. 222.1). Вину задержанный военный полностью признал. На данный момент ведется поиск соучастников преступления.

В ходе допроса выяснилось, что 49-летний гражданин связался с сотрудником Главного управления разведки Украины через Telegram. За выполнение задания ему обещали эвакуацию детей в «западные страны».

«2 апреля 2025 года после получения взрывного устройства преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками ФСБ России»,— говорится в посте СКР в Telegram-канале.