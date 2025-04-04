На проекты в сфере туризма власти Красноярского края направят 127 млн рублей

Правительство Красноярского края намерено профинансировать инвестиционные проекты в сфере туризма в объеме 127,4 млн руб. Предприниматели смогут направить эти средства на строительство кемпингов для автотуристов, развитие инфраструктуры, в том числе пляжных зон, приобретение туристического оборудования для проката.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ Фото: Николай Бурматов, Коммерсантъ

Субсидию также можно будет потратить на создание электронных путеводителей по туристским маршрутам, мобильных приложений и аудиогидов. Согласно условиям выдачи субсидии, максимальный размер гранта на реализацию одного проекта предпринимателя не ограничен, при этом участник отбора должен вложить в реализацию не менее 30% собственных средств.

В прошлом году в региональном правительстве сообщили, что объем вложений в развитие туризма в Красноярском крае в рамках госпрограммы в период с 2025 по 2030 годы составит около 23 млрд руб. В числе ключевых направлений развития тогда назвали - юг края, включая природный парк «Ергаки» и поселок Шушенское (место ссылки Владимира Ленина), «Красноярское море» (водохранилище Красноярской ГЭС), Плато Путорана.

Лолита Белова