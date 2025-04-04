Забайкалью рекомендовано ввести режим ЧС из-за лесных пожаров

Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров выразил необходимость введения в Забайкальском крае режима ЧС в лесах муниципального и регионального уровня. Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», режим ЧС необходим, в частности, в лесах Читинского, Чернышевского и Тунгокоченского районов Забайкалья. Министерству природных ресурсов региона поручено «активизировать внутрирегиональное маневрирование сил и средств для борьбы с действующими и вновь возникающими пожарами».

По данным «Авиалесоохраны» на 4 апреля, на территории России действует 29 лесных пожаров на площади 4,9 тыс. га, а на Забайкалье приходится 23 пожара на площади 4,7 тыс. га. При этом еще 3 апреля в регионе огнем было охвачено 2,1 тыс. га.

Как сообщалось ранее, самым большим очагом в Забайкалье является пожар в Читинском районе в окрестностях села Ильинка. Площадь этого пожара с 30 марта по 3 апреля выросла в 20 раз — с 50 до 1 тыс. га. По состоянию на 4 апреля его площадь составляет уже 2 тыс. га.

Влад Никифоров, Иркутск