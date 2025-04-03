В Забайкалье не могут потушить лесной пожар площадью около 1 тыс. га

Прокуратура Забайкальского края проводит проверку по факту действующего более трех суток крупного лесного пожара в окрестностях села Ильинка Читинского района. Пресс-служба ведомства сообщает, что зафиксированное 30 марта возгорание в настоящее время имеет площадь около 1 тыс. га, первоначально она была в 20 раз меньше — около 50 га. В связи с этим прокуратура внесла начальнику краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкаллесхоз» представление с требованием устранить нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @zabmchs Фото: @zabmchs

«Оценка ущерба и понесенных затрат на тушение пожара будет проведена после его ликвидации. Указанные суммы будут взысканы с виновника пожара, кроме того, будет решаться вопрос о привлечении его к административной либо уголовной ответственности»,— уточняют в прокуратуре.

Минприроды Забайкалья, в свою очередь, поясняет: пожар находится в труднодоступном месте, к которому может добраться только высокопроходимая техника. Ситуация осложняется отсутствием естественных источников воды, а также горением почвы на глубину до 50 см. В тушении пожара задействовано 86 человек и 16 единиц техники.

По информации ФБУ «Авиалесоохрана» на 3 апреля, Забайкалье лидирует среди других регионов по площади и количеству пожаров. В России сейчас действует 23 лесных пожара на площади 2,1 тыс. га, из них 20 пожаров на площади около 2 тыс. га находится в Забайкальском крае.

Влад Никифоров, Иркутск