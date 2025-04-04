В Самаре в топ очагов ДТП попали участки на Московском и Красноглинском шоссе

На региональных трассах в Самарской области выявлено 15 очагов аварийности. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автодорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Среди них —ряд перекрестков Московского и Красноглинского шоссе в Самаре, Обводного шоссе Тольятти, а также участки региональных трасс Самара – Бугуруслан, Кинель – Богатое – Борское, Обход Самары, Тольятти-Хрящевка и другие»,— говорится в сообщении.

На указанных участках в 2025 году планируется изменить режим работы светофоров и установить дополнительные светофоры, а также дорожные знаки с внутренней подсветкой. В числе прочего на них будут изменена схема организации дорожного движения, ограничена предельная скорость и обустроены искусственные дорожные неровности. Кроме того, по поручению профильного министра Сергея Карпова подготовят отдельные программы по оборудованию системы освещения и установке снегозащитных устройств на указанных участках.

Георгий Портнов