«Ростелеком» и Правительство Омской области обсудили внедрение ИТ-решений для развития региона

В Омске состоялась встреча главы региона Виталия Хоценко и вице-президента, директора Новосибирского филиала «Ростелекома» Николая Зенина. Обсуждался вопрос цифровой трансформации Омской области.

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«Ростелеком» не первый год выступает технологическим партнером правительства Омской области, внедряя инновации для безопасной и комфортной городской среды. Сейчас компания ведет работу по созданию в агломерации интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая позволяет оптимизировать транспортные потоки и снизить количество ДТП.

Свыше 50 перекрестков Омска уже оснащены умными светофорами и видеодетекторами транспорта. Кроме того, успешно функционируют система автоматизированного мониторинга дорожной обстановки и единая платформа управления светофорными объектами для централизованного управления дорожным движением.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

«“Ростелеком” — признанный лидер в сфере цифровизации регионов. Наш богатый опыт реализации проектов по технологическому развитию территорий позволяет находить оптимальные решения для улучшения качества жизни населения».

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Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Новосибирской области. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и обслуживает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (первое место с 13 млн клиентов, подключенных по оптическим линиям), мобильной связи (входит в топ-3 мобильных операторов страны с 49 млн абонентов) и платного телевидения (первое место с 11,7 млн домохозяйств). Совместно с партнерами «Ростелеком» развивает онлайн-кинотеатр Wink, который занимает второе место среди крупнейших видеосервисов России по количеству платящих подписчиков. Компания выступает ключевым технологическим партнером в реализации приоритетного национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», занимаясь разработкой цифровых государственных сервисов, развитием и эксплуатацией важнейших государственных информационных систем и платформ. «Ростелеком» — признанный лидер в таких областях, как кибербезопасность, дата-центры и облачные сервисы, а также цифровизация регионов, промышленности, АПК, здравоохранения, образования и других сфер. Компания последовательно работает над обеспечением технологического суверенитета, развивает собственное производство телеком-оборудования и разработку ПО, которые включены в отечественные реестры. Более 60 коммерческих ИТ-решений компании лидируют в своих рыночных сегментах.

ПАО «Ростелеком»