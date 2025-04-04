Нововоронежская АЭС примет участие в масштабном строительстве 550 км ЛЭП до Москвы

В Правительстве Воронежской области состоялось совещание, на котором обсудили реализацию масштабного проекта строительства высоковольтных линий электропередач от Нововоронежской АЭС в Москву.



Фото: Ольга Мартынова, Управление коммуникаций НВ АЭС

Кроме ЛЭП постоянного тока протяженностью 550 км должны быть построены выпрямительные и инверторные подстанции 500кВ и другая инфраструктура.

«Мы понимаем важность и уникальность проекта для всей страны. Александр Викторович Гусев поставил задачу учесть перспективные потребности в электроэнергии Воронежской области, а также интересы собственников земельных участков и объектов по маршруту ЛЭП. Для этого в ближайшее время необходимо разработать детальную дорожную карту проекта», – подчеркнул заместитель председателя регионального правительства Константин Кузнецов.

Значительную часть объектов планируется разместить на территории Воронежской области. На данный момент правительство региона занимается согласованием оптимального маршрута прокладки линий и решением текущих задач. В работе задействованы министерство ЖКХ и энергетики, лесного хозяйства, сельского хозяйства, промышленности и транспорта, администрации нескольких районов региона, АО «Россети научно-технический центр», Нововоронежская атомная станция.

«С целью исполнения Схемы и программы развития 2025-2030 электроэнергетических систем России и соглашения о сотрудничестве между Министерством энергетики РФ, правительством Москвы и правительством Московской области о развитии и повышении надежности московской энергетической системы, принято решение о сооружении подстанции постоянного тока в районе Нововоронежской АЭС. Предполагается,что подстанция постоянного тока будет построена в Каширском районе, запитана от открытого распределительного устройства (ОРУ-500) Нововоронежской станции, и от подстанции постоянного тока будет сооружена линия до Московской области. Это первый проект в новой истории энергетики России, в связи с чем сейчас дан старт отдельным научным разработкам и поиску технических решений для реализации данного проекта», - пояснил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.