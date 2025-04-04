В Магнитогорске будут судить горожанина за убийство дочери

Орджоникидзевский межрайонный следственный отдел в Магнитогорске завершил расследование уголовного дела 65-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве взрослой дочери (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По версии следствия, 28 мая 2024 года в частном доме на улице Калмыкова в Магнитогорске произошла ссора между хозяином дома и его 31-летней дочерью, в ходе которой отец решился на убийство. «В целях реализации задуманного фигурант сдавил руками шею потерпевшей, подавив тем самым волю к сопротивлению. Далее переместил женщину в гараж, где нанес не менее двух ударов молотком по голове. После чего в целях сокрытия тела упаковал его и через несколько дней на надувной лодке вывез на середину реки Урал, где сбросил в воду»,— сообщает СУ СКР по региону.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 18 июля 2024 года в реке Урал вблизи улицы Николая Шишка было обнаружено тело убитой с пакетом на голове и связанными конечностями, в обмотанном скотчем мусорном мешке, с прикрепленным грузом. Через несколько дней по подозрению в совершении преступления был задержан отец горожанки и отправлен в СИЗО.

Обвиняемый был установлен и задержан в ходе совместной работы уголовного розыска управления МВД России по Магнитогорску и отдела полиции «Левобережный», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.