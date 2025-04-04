Двух экс-сотрудников Ростовской таможни осудили за коррупцию

Суд вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников Ростовской таможни ЮТУ ФТС России, причастных к коррупции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

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Пролетарский районный суд в Ростове признал Родиона Данченко виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 291.1 УК России «Посредничество во взяточничестве». Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Аксайский районный суд признал Анатолия Замуреева виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

По данным следствия, Родион Данченко, занимавший ранее должность уполномоченного отдела административных расследований Ростовской таможни ЮТУ ФТС России, был задержан с поличным при получении взятки от предпринимателя. Вместе с бывшим коллегой — уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований Ростовской таможни ЮТУ ФТС России Анатолием Замуреевым они потребовали от бизнесмена 1,1 млн руб. за якобы непроведение таможенными органами проверочных мероприятий.

Тат Гаспарян