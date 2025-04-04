Двух экс-сотрудников Ростовской таможни осудили за коррупцию
Суд вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших сотрудников Ростовской таможни ЮТУ ФТС России, причастных к коррупции. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Фото: УФСБ России по Ростовской области
Пролетарский районный суд в Ростове признал Родиона Данченко виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 291.1 УК России «Посредничество во взяточничестве». Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Аксайский районный суд признал Анатолия Замуреева виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК России «Мошенничество». Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
По данным следствия, Родион Данченко, занимавший ранее должность уполномоченного отдела административных расследований Ростовской таможни ЮТУ ФТС России, был задержан с поличным при получении взятки от предпринимателя. Вместе с бывшим коллегой — уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований Ростовской таможни ЮТУ ФТС России Анатолием Замуреевым они потребовали от бизнесмена 1,1 млн руб. за якобы непроведение таможенными органами проверочных мероприятий.