На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение
На территории Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Ливни и град обрушатся на регион во второй половине пятницы и продолжатся до понедельника, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Спасатели рекомендуют пешеходам проявлять бдительность при пересечении улиц и дорог. Автомобилистам быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах, а также переставить личный транспорт подальше от деревьев и ветхих конструкций.
«По данным Ставропольского Гидрометцентра, местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, и сильным ветром 20 метров в секунду»,— говорится в сообщении.