На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение

На территории Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Ливни и град обрушатся на регион во второй половине пятницы и продолжатся до понедельника, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

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Спасатели рекомендуют пешеходам проявлять бдительность при пересечении улиц и дорог. Автомобилистам быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах, а также переставить личный транспорт подальше от деревьев и ветхих конструкций.

«По данным Ставропольского Гидрометцентра, местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, и сильным ветром 20 метров в секунду»,— говорится в сообщении.

Николай Аксенов