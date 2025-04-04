Сегодня в 15:00 в Татарстане откроется паромная переправа Аракчино — Верхний Услон. Об этом сообщили в пресс-службе переправы.

Уточняется, что стоимость услуг останется такой же, как и в прошлом году. Для переправы легковых автомобилей нужно будет заплатить 350 руб., пассажиров вне транспортных средств — 100 руб. Точный режим работы переправы и полный прайс-лист будут объявлены позднее.

Ледовая переправа Аракчино — Верхний Услон закрылась 10 марта.

Диана Соловьёва