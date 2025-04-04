Глава РФПИ Дмитриев: команда Трампа предотвратила третью мировую войну

Спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев высоко оценил дипломатические усилия президента США Дональда Трампа. В интервью американскому Fox News он заявил, что своими действиями Белый дом смог предотвратить третью мировую войну.

«Команда Трампа не просто поняла, какими именно могут быть варианты разрешения (конфликта на Украине — «Ъ»), а также добилась первой деэскалации в конфликте — прекращения ударов по энергетическим объектам… Нет никаких сомнений, что команда президента Трампа не только предотвратила третью мировую войну, но и уже достигла существенного прогресса по вопросу украинского урегулирования»,— сказал господин Дмитриев.

Он при этом отметил, что несмотря на достижения американских дипломатов, Украина по-прежнему наносит удары по российской энергоструктуре, нарушая договоренности. Представитель президента России обратил внимание, что такие атаки редко упоминаются в западной прессе.

Кирилл Дмитриев прибыл в США для встречи с представителями Белого Дома. Стороны обсуждали способы восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном. Господин Дмитриев стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США после начала спецоперации.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и США продолжают разговор».