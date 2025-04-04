«Гранд Ростов Хаятт Ридженси» заработал 34 млн рублей чистой прибыли в 2024 году

ООО «Премиум Отель Ростов» (управляет комплексом «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» на ул. Б. Садовой) по итогам 2024 года получило 34,2 млн руб. чистой прибыли, что в 2,25 раза больше, чем за предыдущий год. Выручка составила 756 млн руб. (в 2023 году – 589 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ Фото: Евгений Дубровский, Коммерсантъ

Такие данные приводит информационный сервис rusprofile со ссылкой на финансовую отчетность ООО.

ООО «Премиум Отель Ростов» входит в структуру «Группы Агроком» Ивана Саввиди. ООО создано в 2021 году для управления комплексом «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» в Ростове.

Конгрессный центр «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» включает отель категории «5 звезд», конгрессный и деловой центры, фитнес-клуб и ресторанный комплекс.

Центр открылся в 2022 году.

Проект его создания гостиничного комплекса инициировали в 2006 году тогдашние владельцы ростовского отеля Don-Plaza (бывшая советская гостиница «Интурист») Игорь Горин и Андрей Демишин. Изначально стоимость проекта оценивалась в 4,5 млрд руб. Строительство, которое началось в 2010 году, велось с привлечением заемных средств, большая часть из которых была предоставлена Внешэкономбанком и «МТС-Банком» (около 3 млрд руб. и 1 млрд руб. соответственно). По ходу реализации проекта его стоимость сначала увеличилась до 6,5 млрд руб., а после 2014 года и этого оказалось недостаточно. В 2017 году строительство комплекса было фактически остановлено из-за отсутствия финансовых средств, готовность объекта на момент заморозки составляла около 80%.

В начале 2018 года «Группа Агроком» выкупила у банков связанные с проектом права требования к господам Горину и Демишину и впоследствии достроила комплекс, вложив в него порядка 14 млрд руб.

Сергей Иванов