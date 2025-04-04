Заподозренного в поиске наркозакладок учителя уволили из нижегородской школы

Учительницу начальных классов средней школы №58 в Нижнем Новгороде уволили с занимаемой должности по результатам служебного расследования. В нижегородских пабликах появилось видео, как некая женщина роет отверткой землю, что-то в ней разыскивая.

На просьбу объяснить, не ищет ли она закладки наркотических веществ, последовал нецензурный ответ. Кроме того, в сети были размещены ее откровенные фото эротического содержания. Как сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода, о внешкольной жизни педагога в школе узнали из СМИ.

Иван Сергеев