«Тюменская матрешка» начала использовать «дашборд губернатора»

В число 28 регионов, где впервые внедрили систему «дашборд губернатора», вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа (ХМАО и ЯНАО), сообщили в правительстве России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Дашборд губернатора» — это цифровая панель, где представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром. Там будет представлена статистика по работе с федеральными поручениями и законодательными инициативами, расходам бюджетов регионального уровня и выше, реализации нацпроектов, строительству социальных объектов, федеральные рейтинг и прочее. Губернаторы смогут настроить систему под задачи региона, при этом данные будут едины как для них, так и для федеральных властей. Это должно повысить скорость и качество управленческих решений.

Прототип цифровой панели был разработан на базе государственной аналитической автоматизированной системы «Управление». Тестирование системы уже завершено. Предполагается, что к концу года ее внедрят остальные регионы России.

Ранее в Салехарде (ЯНАО) госслужащих начали обучать работе с искусственным интеллектом. Проект охватит 500 сотрудников окружных ведомств и пройдет в два этапа: первая группа пройдет обучение в марте, вторая — в апреле.

Ирина Пичурина