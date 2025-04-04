В Бурятии введен особый противопожарный режим

С 4 апреля в Бурятии по решению регионального оперативного штаба по охране лесов от пожаров введен особый противопожарный режим. Как сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства, режим распространен на территории большинства районов. С 15 апреля ограничения коснутся также Кабанского района, а с 1 мая — еще четырех северных районов и города Северобайкальска.

«Особый противопожарный режим предусматривает ограничения для граждан по посещению лесного массива. Возгорания возникают на всех категориях земель, уже было ликвидировано три лесных пожара. Призываем земляков соблюдать установленные правила»,— отмечается в сообщении.

Помимо запрета на посещение лесов, ограничен также въезд транспорта на территорию лесничеств, за исключением «сквозного проезда по дорогам общего пользования».

Влад Никифоров, Иркутск