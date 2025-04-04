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В Ульяновской области выясняют причины гибели подростка в подвале дома

В Ульяновской области полиция выясняет обстоятельства гибели 14-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. 

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня в дежурную часть отдела полиции “Сенгилеевский” поступило сообщение от жительницы села Тумкино о том, что она обнаружила в подвале своего частного дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти»,— говорится в сообщении. 

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение подозреваемых в совершении преступления. 

Сабрина Самедова