В Ульяновской области выясняют причины гибели подростка в подвале дома

В Ульяновской области полиция выясняет обстоятельства гибели 14-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня в дежурную часть отдела полиции “Сенгилеевский” поступило сообщение от жительницы села Тумкино о том, что она обнаружила в подвале своего частного дома тело 14-летней дочери со следами насильственной смерти»,— говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение подозреваемых в совершении преступления.

Сабрина Самедова