Дороги будут перекрывать для репетиции парада в Нижнем Новгороде с 16 апреля

В центре Нижнего Новгорода с 16 апреля 2025 года начнут перекрывать движение в связи с репетицией военного парада Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

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Согласно документу, движение 16, 18, 22, 23, 24 и 25 апреля с 09:00 до 14:00 закроют на набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома №112А Слободы Печеры).

29 апреля, 2, 5 и 7 мая с начала суток до 14:00 будут перекрывать проезд по площади Минина и Пожарского (от памятника Чкалову до улицы Большой Покровской), улицам Ульянова (от площади Минина до улицы Пискунова), Варварской (от площади Минина до улицы Пискунова), Минина (от площади Минина до улицы Пискунова), Алексеевской (от площади Минина до улицы Пискунова), Георгиевскому съезду, Верхне-Волжской набережной, улице Пожарского, Зеленскому съезду, улице Широкой, Нижне-Волжской набережной (от улицы Широкой до Казанского съезда) и набережной Гребного канала (от Казанского съезда до дома №112А Слободы Печеры).

Галина Шамберина