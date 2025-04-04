Прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с погибшими под Саратовом

Красноармейская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход проведения процессуальной проверки по факту ДТП в Красноармейском районе Саратовской области с несколькими погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в десять часов утра сегодня, в пятницу, на 419 км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград». Там столкнулись тягач с полуприцепом «Скания» и легковые автомобили «Лада Приора» и «Шевроле Авео».

ДТП унесло жизни водителя и пассажиров отечественной машины, а также водителя иномарки. На место происшествия выехал Красноармейский межрайонный прокурор Владимир Климов. Соответствующее поручение дал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко.

Павел Фролов