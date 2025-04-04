В Челябинской области ожидается аномальная для апреля жара

Гидрометцентр Челябинской области предупреждает об аномально жаркой погоде для первой декады апреля. С 5 по 9 апреля в отдельных районах среднесуточные температуры воздуха превысят климатическую норму на 7 и более градусов Цельсия. С 5 по 7 апреля в некоторых территориях также сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса. Предупреждение о возникновении опасных и неблагоприятных явлений погоды размещено на сайте регионального гидрометцентра.

В субботу, 5 апреля, в среднем по региону дневная температура воздуха составит +8,+13, а на юге области +13,+18 градусов Цельсия. В воскресенье потеплеет в среднем до +15,+20, но на крайнем севере области ожидается не более +12. В понедельник, 7 апреля, столбик термометра днем поднимется до +17,+22 градусов Цельсия. В ближайшие две ночи еще прогнозируются минусовые температуры — до -5,-6 в горах и низинах и при прояснении. В ночь на 7 апреля ожидается +1,+6.

В выходные и понедельник будет переменная область, возможны дожди. Ожидается южный и юго-западный ветер с порывами до 14-18 метров в секунду.