Приплывшего из Турции в Новороссийск кота заберут после разрешения госорганов

Кот Бурак, спасенный российскими моряками после путешествия в грузовом контейнере из Стамбула, пока остается в порту Новороссийска, ожидая разрешения госорганов на его передачу новым владельцам. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в транспортной компании FESCO, кот обеспечен всем необходимым и находится под присмотром сотрудников порта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«Он по-прежнему живет в порту, у него есть просторная клетка, лежанка, когтеточка и другие аксессуары. Многие наши сотрудники хотят забрать его домой, но пока ждем официального разрешения»,— сообщили в компании.

Кот попал в Новороссийск 12 марта 2025 года на судне FESCO, спрятавшись в контейнере с грузом. Выйти за пределы таможенной зоны он пока не может – для этого требуется оформление необходимых документов.

Вячеслав Рыжков