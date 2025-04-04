Удмуртия заняла 1-е место в РФ по числу сообщений о пропавших детях в 2024 году

Наибольшее количество сообщений об исчезновении детей среди регионов страны в 2024-м зафиксировали в Удмуртии — 373 факта, рассказал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», региональный показатель составляет около 7,5% от всех зарегистрированных сообщений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Всего в следственные органы в 2024-м поступили сообщения о пропаже более 5 тыс. несовершеннолетних. Кроме Удмуртии, высокие показатели зарегистрировали в Краснодарском крае и Новосибирской области — 355 и 350 случаев соответственно. За год было установлено нахождение 99,5% пропавших подростков.

«В целом по стране с учетом прошлых лет так и остаются не найденными более 1 тыс. несовершеннолетних. Половина из них — это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад»,— сказал господин Бастрыкин.

Глава СКР отнес к причинам ухода детей из дома или интерната среди прочего неблагоприятную семейную обстановку и сложные взаимоотношения с близкими.