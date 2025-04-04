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В Тольятти молодого предпринимателя обвинили в растрате субсидий

Прокуратура Автозаводского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре 2023 года гражданин предоставил в Главное управление социальной защиты населения Центрального округа декларацию о материальном положении и бизнес-план для предоставления субсидий на соцпомощь для развития своего дела, связанного с оказанием токарных услуг.

Средства в размере 337 тыс. руб. были перечислены мужчине, однако тот потратил их на личные нужды, токарное оборудование не приобрел.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу»,— заявили в прокуратуре.

Алексей Алексеев