Среднеуральский медеплавильный завод в 2024 году снизил чистую прибыль в 10 раз

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ, Свердловская область) по итогам 2024 года сократил чистую прибыль по РСБУ в 9,9 раза по сравнению с 2023 годом. Так, показатель понизился с 4,3 млрд руб. в 2023 году до 436,5 млн руб. по итогам прошлого года, говорится в отчете компании.

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При этом выручка завода выросла в 2,2 раза — до 210,6 млрд руб. (97,3 млрд руб. в 2023 году). 55% общего объема выручки пришлось на продажу медных катодов и медной катанки. Кредиторская задолженность выросла до 51,6 млрд руб., с 23,4 млрд руб. в 2023 году. Дебиторская задолженность — с 48,2 млрд руб. в 2023 году до 108,62 млрд руб. по итогам 2024 года.

Как пишет «Интерфакс», продажи золота СУМЗа сократились в 3,7 раза в количественном выражении (до 301,8 кг) и в три раза — в денежном (1,9 млрд руб.). Объемы реализации переработанного медного концентрата уменьшились в 2,2 раза — до 50,13 тыс. тонн, доходы от его продажи составили 3 млрд руб. и упали в 1,9 раза.

Другая ситуация по продажи серебра. Здесь, напротив, продажи выросли на 40,6% — до 31,7 тонны, в денежном выражении — в 1,6 раза, до 2,44 млрд руб. Доходы от продажи серной кислоты достигли 7,1 млрд руб., рост в 1,8 раза.

АО «СУМЗ» является одним из крупнейших химико-металлургических комплексов Среднего Урала. Основные виды выпускаемой продукции: черновая медь, серная кислота, драгметаллы. В 2023 году Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, Свердловская область, Верхняя Пышма) вывела из-под своего управления несколько уральских заводов, в том числе СУМЗ.

Мария Игнатова